مسلسلات رمضان 2024.. بيتر ميمي ومحمد سليمان عبد الملك يشاركان بعملين

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 3 فبراير 2024 11:30 صباحاً - تشهد دراما رمضان 2024 مشاركة الثنائى بيتر ميمى ومحمد سليمان عبد الملك بعملين مهمين لكلاً منهما للمرة الأولى، وهى أعمال يعول عليها محبو الدراما ممن يراهنون عليها كما يظهر فى السطور التالية.

وكانت البداية من بيتر ميمى فبعد رحلة نجاح سواء مع أجزاء مسلسل كلبش الثلاثة ثم الاختيار بأجزائه أيضاً يدخل دراما رمضان المقبل بإخراج مسلسل الحشاشين، بالإضافة لتأليف مسلسل "بيت الرفاعى"، الذى يقدم بطولته النجم أمير كرارة، حيث كتب بيتر المسلسل منذ عام على أقصى تقدير ولم يستكمل كتابته وأهداه لكرارة.

ويشارك فى بطولة المسلسل كل من أحمد رزق، ميرنا جميل، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، محمد لطفى، عمرو وهبة، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، لبنى ونس، ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.

أما محمد سليمان عبد الملك فبعد رحلة نجاح مع أعماله الأخيرة، يشارك ضمن سباق رمضان بمسلسلين هما مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة الفنان خالد النبوى، في حين المسلسل الآخر هو فراولة، التي تشارك فى بطولته الفنانة نيللى كريم.