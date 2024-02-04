القاهرة الإخبارية: الجيش السوادني يستهدف بالمدافع والمسيرات الميليشيا فى الخرطوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 فبراير 2024 02:30 مساءً - قالت قناة القاهرة الإخبارية، نقلا عن مراسلها: "الجيش السوادني يستهدف بالمدافع والمسيرات الميليشيا بالعاصمة الخرطوم".

كانت الخارجية السودانية رفضت قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة تابعة للقوات المسلحة السودانية.

وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم، إنها تعيد التذكير بأن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي، باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.

وأضافت الخارجية السودانية: لذلك فإن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني، وهذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة.