أحمد السقا يحضر للجزء الثالث من الجزيرة ‏

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان احمد السقا عن تواصل المخرج شريف عرفة معه منذ أيام من أجل تقديم جزء ثالث من فيلم الجزيرة، قريبًا سيتقابل الطرفين للاتفاق على تفاصيل العمل، أوضح السقا ان هناك مفاجأة كبيرة.

أبطال فيلم الجزيرة

فيلم الجزيرة شارك بجانب السقا في بطولته عدد من النجوم منهم الراحل محمود ياسين، هند صبري، زينة، خالد الصاوي، آسر ياسين، محمود عبدالمغني، وباسم سمرة، والعمل قصة شريف عرفة، تأليف محمد دياب، وإخراج شريف عرفة، أما الجزيرة 2، فضم أحمد السقا، هند صبري، الراحل خالد صالح، خالد الصاوي، نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد مالك، سامي مغاوري، ومحمد التاجي، والفيلم من محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج شريف عرفة.

أعمال جديدة لـ أحمد السقا

ومن ناحية أخرى، يواصل أحمد السقا تحضيراته حاليًا لأكثر من عمل منها فيلم بعنوان أحمد وأحمد يجمعه بـ أحمد فهمي، أيضًا ينتظر السقا عرض فيلم عصابة المكس مع فهمي كذلك ويظهر خلاله ضيف شرف، وفي الدراما يحضر أحمد السقا للجزء الثاني من مسلسل العتاولة والمقرر عرضه في رمضان 2025.

بدأ عرض فيلم السرب يوم 1 مايو الجاري، أحدث أعمال احمد السقا ويتناول أحداث حقيقية، حيث يسرد واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن العمل واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015، والفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمد ممدوح، دياب، عمرو عبدالجليل، ومصطفى فهمي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، كريم فهمي، أحمد حاتم، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمود عبدالمغني، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

اخر اعمال احمد السقا

وكان اخر اعمال احمد السقا هو مسلسل العتاولة مكون من 30 حلقة، من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، وهدى الإتربي، وتواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله تمهيدًا لبدء التصوير، والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، مسلسله جولة أخيرة، الذي يمثل أولى تجاربه في عالم دراما المنصات، والعمل يدور في إطار أكشن تشويقي، يجسد خلاله أحمد السقا شخصية دكتور ولاعب MMA معتزل لكنه يعود إلى ممارسة هذه الرياضة بعد سن الأربعين، فيلم "العنكبوت" وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في السينما، وشارك في بطولته كلا من ظافر العابدين ومنى زكى وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال، ايضا مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.