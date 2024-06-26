وزيرة البيئة تتابع حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم

جدة - نرمين السيد - تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حادث شحوط مركب سفاري بمرسى علم، وعلى الفور أصدرت توجيهاتها بسرعة تشكيل لجنة فنية من محميات البحر الأحمر، للوقوف على الأضرار البيئية الناتجة عن حادث شحوط مركب سفاري، والذي كان يقل عددا من السياح في رحلة بمنطقة شعاب سطايح جنوب مدينة مرسى علم.





وكان قد ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، بغرق مركب سفاري يدعى أيكوزوست بمنطقة سطايح جنوب شرق مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية مما أدى إلى حدوث ثقب في بدن اللنش أدى إلى غرقه. وشددت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائي، بعد معاينة مركب السفاري من فريق محميات البحر الأحمر للوقوف على الأسباب التي أدت إلى شحوط المركب السياحي، وبيان الخسائر التي حدثت في منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

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