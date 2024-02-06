أمن القاهرة يضبط 8 متهمين بالاتجار في المخدرات وبحوزتهم كميات من الحشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:32 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وضبط عاطل " له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة")، كذلك ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1600 قرص مخدر - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

وضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزتهم (كمية لمخدر الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

وضبط عاطل- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابه العامه التحقيقات.