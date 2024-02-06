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أمن القاهرة يضبط 8 متهمين بالاتجار في المخدرات وبحوزتهم كميات من الحشيش

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 6 فبراير 2024 12:32 مساءً - تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (سائق "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى)، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

 

وضبط عاطل " له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة")، كذلك ضبط (عاطلان – لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1600 قرص مخدر - مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").

 

وضبط 3 عاطلين بدائرة قسم شرطة السلام أول.. وبحوزتهم (كمية لمخدر  الأستروكس - كمية لمادة البودر المخدر" - الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى).

 

 

وضبط عاطل- له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار).

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابه العامه التحقيقات.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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