نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل: أسعار العملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البنوك المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل: أسعار العملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البنوك المصرية.. في السطور التالية، سأقدم لك نظرة على أسعار العملات في السوق المصرية اليوم، الجمعة 9 فبراير 2024. يعكس هذا الوضع الاهتمام المستمر للمواطنين، سواء كانوا ينوون تغيير العملات للسفر أو التجار والمستثمرين الذين يتطلعون لفهم تأثير التحولات الاقتصادية على أسعار صرف العملات مقابل الجنيه المصري، سأقوم بتوضيح أسعار صرفهم في البنوك الرسمية والسوق السوداء لتزويدك بصورة شاملة للوضع الحالي.

أسعار العملات اليوم

نقدم لكم في السطور التالية أسعار العملات اليوم:-

عاجل: أسعار العملات اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في البنوك المصرية

•سعر صرف يوان صينى مقابل للشراء قيمة 8.96 جنيه، بينما سجل للبيع 8.87

•سعر صرف ريال قطرى مقابل للشراء قيمة 17.63 جنيه، بينما سجل للبيع 17.46

•سعر صرف دولار كندى مقابل للشراء قيمة 47.78 جنيه، بينما سجل للبيع 47.31

•سعر صرف دينار اردنى مقابل للشراء قيمة 90.78 جنيه، بينما سجل للبيع 89.87

•سعر صرف دولار استرالى مقابل للشراء قيمة 42.26 جنيه، بينما سجل للبيع 41.84

•سعر صرف دينار بحرينى مقابل للشراء قيمة 170.5 جنيه، بينما سجل للبيع 168.79

•سعر صرف فرنك سويسرى مقابل للشراء قيمة 74.35 جنيه، بينما سجل للبيع 73.61

•سعر صرف ين يابانى مقابل للشراء قيمة 0.43 جنيه، بينما سجل للبيع 0.43

•سعر صرف كرون سويدى مقابل للشراء قيمة 6.16 جنيه، بينما سجل للبيع 6.1

•سعر صرف كرون دانمركى مقابل للشراء قيمة 9.36 جنيه، بينما سجل للبيع 9.27

سعر صرف كرون نرويجى مقابل للشراء قيمة 6.18 جنيه، بينما سجل للبيع 6.11