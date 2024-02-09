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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في السوق السوداء.. سأقدم لك نظرة عامة على أسعار العملات اليوم في السوق السوداء بتاريخ 9 فبراير 2024، يعتبر هذا الموضوع مهمًا للكثير من المواطنين الراغبين في تغيير العملات أو السفر خارج مصر، بالإضافة إلى اهتمام التجار والمستثمرين في معرفة القيم الحالية للعملات مقابل الجنيه المصري، وسنستعرض سويًا أسعار صرف العملات في البنوك والسوق السوداء، لتوفير فهم شامل يساعد الجميع في اتخاذ قراراتهم المالية بشكل مستنير.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

من خال السطور القادمة سوف نقدم لكم اسعار العملات اليوم في السوق السوداء الجمعة الموافق 9 فبراير 2024، لتكون على هذا النحو:-

عاجل: أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 في السوق السوداء

•سعر صرف ريال سعودى مقابل للشراء قيمة 17.14 جنيه، بينما سجل للبيع 16.97 جنيه.

•سعر صرف يورو مقابل للشراء قيمة 69.77 جنيه، بينما سجل للبيع 69.07

•سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل للشراء قيمة 64.27 جنيه، بينما سجل للبيع 63.63

•سعر صرف درهم اماراتى مقابل للشراء قيمة 17.5 جنيه، بينما سجل للبيع 17.32

•سعر صرف دينار كويتى مقابل للشراء قيمة 208.97 جنيه، بينما سجل للبيع 206.88

•سعر صرف جنيه إسترلينى مقابل للشراء قيمة 81.65 جنيه، بينما سجل للبيع 80.83

•سعر صرف ريال عمانى مقابل للشراء قيمة 167.37 جنيه، بينما سجل للبيع 165.7