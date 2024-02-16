نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير ميدان الجيزة لإضفاء المظهر الحضاري عليه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الجمعة بجولة تفقدية لمتابعه اعمال التطوير الجارية بمحيط عددًا من الميادين بالأحياء.

تفقد محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة الساحات بميدان الجيزة والتي تضم انشاء مقاعد للجلوس ودورات مياه ودعم المسطحات الخضراء وكاميرات للمراقبة وتركيب ارصفه انترلوك للمشاة وتحسين كفاءة الإنارة بالميدان في اطار خطه المحافظة لإضفاء المظهر الحضاري اللائق علي الميدان ومحيطة.

وشملت جوله المحافظ متابعه انتظام العمل داخل موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة موجها رئيس جهاز السرفيس بضرورة إدخال كافه السيارات الميكروباص العاملة في خدمات نقل المواطنين داخل منظومة السرفيس وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك وذلك لإحكام السيطرة علي المنظومة.

وشدد المحافظ علي تكثيف الحملات خارج مواقف السرفيس بالطرق والمحاور للتأكد من انتظام سيارات السرفيس بالتعريفة المحددة لخطوط السير وعدم المغالاة علي المواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين من سحب وإلغاء التراخيص بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

كما تفقد المحافظ ميدان النهضة وشارع الجامعة موجهًا رئيس حي جنوب بالتنسيق مع ملاك العقارات الكائنة بميدان النهضة لرفع كفاءة واجهات العقارات وطلاءها لإضفاء المظهر الحضاري.

ووجه المحافظ خلال جولته رئيس حي الدقي بسرعه إنجاز اعمال تطوير ورفع كفاءة امتداد شارع نادي الصيد مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع التعديات للباعة الجائلين والمحال بميدان المساحة.

وشدد المحافظ علي رئيس هيئة النظافة بضرورة الصيانة الدورية للحدائق والجزر الوسطى والمسطحات الخضراء بالتعاون مع الأحياء المعنية للحفاظ على الشكل الحضاري لها.

واستمع المحافظ خلال الجولة لإراء وشكاوي المواطنين موجها الأحياء المعنية بالاستجابة الفورية لها.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء هيئة النظافة وأحياء جنوب والعجوزة والدقي ورئيس جهاز السرفيس.

IMG-20240216-WA0052

IMG-20240216-WA0050

IMG-20240216-WA0046

IMG-20240216-WA0051

IMG-20240216-WA0043

IMG-20240216-WA0038

IMG-20240216-WA0048

IMG-20240216-WA0044

IMG-20240216-WA0037

IMG-20240216-WA0042

IMG-20240216-WA0047

IMG-20240216-WA0041

IMG-20240216-WA0045

IMG-20240216-WA0040

IMG-20240216-WA0049

IMG-20240216-WA0039