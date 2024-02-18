انت الأن تتابع خبر إصابة أكثر من 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق المنزلة بورسعيد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب 6 أشخاص ، نتيجة حادث تصادم سيارة على طريق المنزلة بورسعيد ، وذلك في نطاق محافظة بورسعيد ،. وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلي تصادمة

ووصل بلاع لعمليات النجدة في محافظة بورسعيد اليوم الأحد 18 فبراير 2024 بشأن حادث طريق المنزلة بورسعيد ، حيث دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى القريب من موقع الحادث بالإضافة إلي تواجد عدد من سيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

حادث طريق المنزلة بورسعيد