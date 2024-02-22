النائب العام يأمر بإحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية لمحاكمة عاجلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 فبراير 2024 03:32 مساءً - أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين بقتل (يمني الجنسية) في القضية رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية العاجلة بإتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطاراً بالعثور علي جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية – فبادرت بالإنتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.