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أحمد جودة - القاهرة - مش هتقطع تاني.. عاجل- إلغاء تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك 2024

في خطوة مفاجئة، أعلنت رئاسة الوزراء في جمهورية مصر العربية قرارًا بوقف تخفيف أحمال الكهرباء، وهذا الإعلان جاء قبيل حلول شهر رمضان المبارك في الأيام القادمة. رؤية الدولة ترى في شهر رمضان فرصة للفرح والسعادة والتضامن، وبالتالي تم اتخاذ قرار بوقف تخفيف الأحمال خلال هذا الشهر الكريم، وكان هذا الإعلان موضع انتظار للمواطنين الذين كانوا يتطلعون لاستمتاع براحة وثبات الكهرباء خلال شهر رمضان ليستمتعوا بأجواء هذا الشهر المميز بكل ما يحمله من فضل وبركة.

قرار وقف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان

وافقت رئاسة الوزراء في جمهورية مصر العربية خلال اجتماعها اليوم الخميس على قرار وقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان، حيث يحل شهر رمضان فلكيًا يوم الإثنين 11 مارس 2024، وقد أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن توقف قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال عن المواطنين في خلال شهر رمضان وذلك بعد إنتظار الشعب المصري الإعلان عن هذا القرار.

حيث يرتبط بالشعب المصري خصوصًا في رمضان عادات وتقاليد تميزه عن اي شعب آخر وتأتي أجواء شهر رمضان ليلًا في مصر رائعة جدًا، وكذلك غالبية المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والمرافق العامة تكون ذروة عملها هو ليلًا وهذا ما راعته رئاسة الوزارة وأقرت بوقف تخفيف الأحمال في شهر رمضان، وانتشر مؤخرًا بين المواطنين بعضهم البعض عن متى ينتهي تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء يوميًا في وقت محدد وقد طالت مدة تخفيف الأحمال الذي بدأ منذ فترة كبيرة.

وكانت قد أعلنت الدولة عن بداية تخفيف أحمال الكهرباء على مستوى الجمهورية وذلك لتخطى الأزمة التي تمر بها البلاد على مستوى العالم من زيادة وغلاء في الأسعار والعملات الأجنبية.

أسباب قرار تخفيف أحمال الكهرباء

قد أعلنت الدولة برئاسة السيد عبدالفتاح السيسي، عن بدأ العمل على تخفيف أحمال الكهرباء في كل منطقة على مستوى الجمهورية وذلك لمرور وتخطي الأزمة الراهنية، ومن ضمن الأسباب التي تم تطبيق قرار قطع الكهرباء يوميًا هو أن درجات الحرارة مرتفعة في فصل الصيف هذه السنة أكثر من السنوات الماضيه، وأيضًا إرتفاع أسعار الغاز الطبيعي، واضطرار الدولة لتصدير عدد من الكميات، وذلك من أجل توفير العملات الصعبة التي يتم التعامل بها مع التجارة العالمية، بالإضافة إلى حدوث أعطال أو طوارئ في قطاع الكهرباء.