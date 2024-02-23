أحمد جودة - القاهرة - متاح الآن.. إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وشروط الإضافة والفئات المشمولة بذلك

يشعر الملايين من المواطنين في جمهورية مصر العربية بالرغبة في إضافة أبنائهم إلى بطاقات التموين الخاصة بهم، بهدف الحصول على سلع أكبر تساعدهم في تلبية احتياجاتهم وتوفير الشراء. تتجه الأنظار نحو فهم الشروط والخطوات اللازمة لإضافة المواليد.

وقد قامت وزارة التموين المصرية بتوضيح هذه العملية، وسنستكشف سويًا في هذا المقال عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية تلك الشروط والخطوات لإضافة المواليد. ترقبوا التفاصيل في الفقرات القادمة.

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

حددت وزارة التموين المصرية شروط يلزم توافرها لتسجيل الأبناء وهي ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات، ويمكن الإضافة من خلال اتباع ما يلي:

قم في البداية بالدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

بعدها قم بالنقر على تصفح الخدمات.

اضغط على أيقونة التموين.

ثم انقر على إضافة أبناء غير مقيدين.

ادخل رقم الهاتف والرقم السري للدخول.

كما يمكنك القيام بإنشاء حساب جديد في حال كنت غير مسجل.

ادخل اسم الأم.

ثم اضغط فوق إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين بالبطاقة التموينية.

اكتب اسم الطفل بالكامل.

ثم اكتب الرقم القومي للطفل والموجود في شهادة الميلاد الخاصة به.

حدد صلة القرابة للطفل.

ثم اضغط على إضافة.

من هي الفئات المسموح لها بإضافة المواليد؟

هناك بعض الفئات فقط المسموح لها من وزارة التموين المصرية بإضافة المواليد وهم: