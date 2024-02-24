نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة البحث العلمي بالقومي للمرأة تعقد ندوة بعنوان "البحث العلمي التنمية المجتمعية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة نادية زخارى مقررة اللجنة ندوة بعنوان "البحث العلمي التنمية المجتمعية" بقرية بردنوها مركز مطاى محافظة المنيا وبحضور الدكتور إبانوب جمال، والدكتور جمال أبو زيد عضوا اللجنة.

تضمنت الندوة توضيح الفرص المتاحة للطالبات للحصول على تمويل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، بالإضافة إلى منح دراسية متاحة داخل وخارج مصر، وكيفية توجيههم إلى الجامعات والمعاهد البحثية لكى يحصلوا على المزيد الدعم للبحوث العلمية.

كما تناولت موضوع حضانات الأعمال، التى توفر بيئة مشجعة وداعمة للأفكار الجديدة والمشاريع الناشئة، سواء كانت تكنولوجية أو حتى تراثية فهناك دعم مالي متاح من أكاديمية البحث العلمي والجامعات وحتى حضانات الأعمال الخاصة في الصعيد التي تقدم تمويلًا يصل إلى 300 ألف جنيه مصري لدعم الأنشطة والمشاريع الواعدة.