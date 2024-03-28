شيف حفل إفطار المطرية يعلن تقديم 10 آلاف وجبة هذا العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 12:32 صباحاً - قال الشيف أحمد أكرم شيف بحفل إفطار المطرية، إنّ الحفل بدأ في عام 2013 وكان عبارة عن عزومة بين بعض شباب المطرية قرروا أن يفطروا يوما مع بعضهم.

وأضاف "أكرم"، في حواره مع الإعلامية أية عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الحقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "نزلوا وجمعوا بعض وكل واحد جاب أكل من عنده، وفي السنة التالية زاد العدد من 5 أو 6 أفراد إلى 30 أو 40 فردا، حيث نزل كل الأكل من البيوت وكنا نغرف في الشارع ونقدم الوجبات للناس".

وتابع: «في السنة الثالثة، زاد حجم الحفل، وبدأنا العمل في الشارع إلى جانب البيوت، وأكل في الحفل 300 أو 400 فرد، لكن في هذا العام قدمنا 10 آلاف وجبة، بدأنا بـ2 ترابيزة، وأصبح نقدم في هذا العام 550 كجم أرز بسمتي و1100 كجم شيش طاووك لتغطية 10 آلاف وجبة، هذه السنة العاشرة، مع العلم أننا لم لم نعمل في سنتين فقط بسبب جائحة كورونا».