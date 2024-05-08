نسرين طافش: كنت أمزح والناس بقوا شحاتين ترند

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت الفنانة نسرين طافش لانتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فور ظهورها بفيديو تيك توك واتهمها البعض بالاستغلال والبحث عن الهدايا،

رغم أنها تحدثت على مدار أكثر من ساعة ونصف عن العديد من الأمور الخاصة بتربية الأطفال والصحة والرياضة وغيرها.



تعليق نسرين طافش



وخرجت نسرين طافش عن صمتها بمشاركة منشور عبر إستورى بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وقالت:"من قذارات السوشيال ميديا، إني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشيال ميديا وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا".

وأضافت:" وتخلل البث مزاح ككل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالت لي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟ والتكبيس والمزح طبعا بيعمل جو لأنه بيرفع الريتش لإنه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ".



وتابعت:"بس كمية القذارة ياللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد المبهج اللي منفعة ووعي وخير ومسكو بمزحة عملوها محور البث بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على أكتاف الناس محترمة وراقية بتسوى راسهم، بالوقت اللي في ناس بتطلع تعمل بث تافه لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم".



نسرين طافش:يارب طاقتكم تبقى ترند عليكم واحد واحد

وأشارت:"كم أنتم جوعانين ورخيصين وشحادين ترندات، يارب طاقتكم تبقى ترند عليكم واحد واحد، انتوا كل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب وطاقات سلبية راح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم".

آخر أعمال نسرين طافش السينمائية

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نسرين طافش فيلم السيستم بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، رانيا منصور، تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، تجسد خلاله شخصية تدعى عائشة، قوية لديها ثقة كبيرة بنفسها وتعرف ما الذي تريد تحقيقه بحياتها، تعانى من عٌقدة بسبب الرجال ولديها موقف قاسٍ تجاههم