نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل: مصنع الفلنكات الخرسانية يوفر 550 ألف فلنكة سنويا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية بمصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة التابع للشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات إحدى شركات وزارة النقل والذي تم إنشاؤه وتشغيله في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الفلنكات.

ويعتبر هذا المصنع أحد المصانع الأربعة المتخصصة في مجال تصنيع الفلنكات في مصر والتي تم إنشائها ضمن خطة توطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

وخلال جولته التفقدية، استعرض الوزير مع رئيس الشركة ومدير المصنع إمكانات المصنع الكبيرة الذي تم إنشائه على مساحة 40 ألف متر مربع بمنطقة المعصرة، ويضم عدة مبان منها (المقر الإداري – المعمل المركزي – المخازن الرئيسية)، بالإضافة لوجود ساحات تخزين وتشوين بمساحة 7 آلاف متر مربع.

وقد تم التعاون مع شركة WEGH Group الإيطالية وهي أفضل شركة في العالم لإنتاج الفلنكات لتركيب خط الإنتاج بالمصنع، والتعاون مع 3 شركات مصرية لإنتاج الحديد الخاص بتسليح الفلنكات، بالإضافة إلى إنتاج كل المستلزمات الخاصة بإنتاج الفلنكة محليا بالكامل.

كما شاهد الوزير، خلال جولته، مراحل الإنتاج بالمصنع مؤكدا أهميته وذلك في إطار سعي الدولة لتعظيم التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد وتوفير فرص العمل، بالاضافة إلى الاتجاه للتصدير بعد تلبية احتياجات السوق المحلي خاصة وأنه تم إنشاء المصنع باستخدام أحدث النظم العالمية وبأيادي مصرية لتوطين هذه الصناعة وباستخدام خامات مصرية بنسبة 100%.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع نحو 550 ألف فلنكة سنويا وكان يتم استيراد تلك الفلنكات من الخارج سابقا وهو ما يمثل عبئا كبيرا حيث أصبحت تكاليف إنتاجها بمصر توفر 50% تقريبا من تكاليف استيرادها من الخارج.

كما شارك وزير النقل وبحضور المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة لمشروعات للطرق والكباري والنقل البري، والمهندس علي عياد، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإنشاء وصيانة مرافق النقل والمطارات، المهندس صبحي ربيع، العاملين حفل الإفطار السنوي الذي تنظمه الشركة بمقر مصنع الفلنكات الخرسانية بمنطقة المعصرة.