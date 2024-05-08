نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت هالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بانطلاق قوافل الادارة لمتابعة جاهزية المدارس لامتحانات اخر العام لصفوف النقل لجميع المراحل ️اليوم الأربعاء.

حيث توجهت القوافل إلى عدد من المدارس، وهم مدرسة الناصرية وناصر الابتدائية، والشهيد عبدالمنعم رياض وبدر ع بنين، والشهيد عامر عبدالمقصود الشهيد باسم محسن فاروق، وجمال عبدالناصر ث بنات وجمال عبدالناصر ع بنات، وجمال عبدالناصر ث رسمي وجمال عبدالناصر رسمي ب ع، ومدرسة الاورمان الرسمية ث لغات والاورمان رسمي ب ع، والاورمان العسكرية ث بنين، وذلك لمتابعة جاهزية المدارس للامتحانات.

كما تابعت القافلة جاهزية المدارس، والكنترول من شيتات ورصد أعمال السنة، والمواد الغير مضافة ومتابعة نظافة الحمامات، وأرقام الجلوس والديسكات والتهوية والإضاءة.

حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من8 إلى 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.

وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو، وطلاب الصف الثانى الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.

وأخيرا يؤدي طلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.

كان قد شدد وكيل تعليم الجيزة أشرف يلومة، على أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولي من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع.

كما وجه سلومة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

كما أكد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائيًا لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.

كما تم منع الإجازات للسادة المعلمين إلا بقمسيون طبي معتمد.

كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.

422030532_470065215536080_1530568860003150681_n

438129139_470062788869656_8554738869690622421_n

438144850_470061968869738_8705607244355818775_n

438144874_470068198869115_2605755136511548595_n

438144962_470062072203061_2962362299931202776_n

438145734_470070958868839_4920568414558911794_n

438146024_470064345536167_424993908880669298_n

438146453_470064975536104_5054557543565938509_n

438146494_470061818869753_6683602499388625291_n

438162491_470064665536135_7645781852295914106_n

438164925_470063152202953_4052713085915948907_n

438169257_470062518869683_4253873882375906867_n

438169349_470062205536381_599546730716693476_n

438170480_470065638869371_4415566205587106022_n