- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب النقل بالجيزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وجهت هالة كمال مدير عام إدارة الدقي التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، بانطلاق قوافل الادارة لمتابعة جاهزية المدارس لامتحانات اخر العام لصفوف النقل لجميع المراحل ️اليوم الأربعاء.
حيث توجهت القوافل إلى عدد من المدارس، وهم مدرسة الناصرية وناصر الابتدائية، والشهيد عبدالمنعم رياض وبدر ع بنين، والشهيد عامر عبدالمقصود الشهيد باسم محسن فاروق، وجمال عبدالناصر ث بنات وجمال عبدالناصر ع بنات، وجمال عبدالناصر ث رسمي وجمال عبدالناصر رسمي ب ع، ومدرسة الاورمان الرسمية ث لغات والاورمان رسمي ب ع، والاورمان العسكرية ث بنين، وذلك لمتابعة جاهزية المدارس للامتحانات.
كما تابعت القافلة جاهزية المدارس، والكنترول من شيتات ورصد أعمال السنة، والمواد الغير مضافة ومتابعة نظافة الحمامات، وأرقام الجلوس والديسكات والتهوية والإضاءة.
حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحانات خلال الفترة من8 إلى 15 مايو والصف السادس الابتدائي خلال الفترة من 9 إلي 16 مايو للمرحلة الابتدائية، والصف الأول الإعدادي خلال الفترة من 8 مايو حتي 15 مايو، والصف الثاني الإعدادي خلال الفترة من 9 إلى 16 مايو.
وينطلق مارثوان امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 18 إلي 23 مايو، وكذلك طلاب الصف الأول الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 8 إلي 21 مايو، وطلاب الصف الثانى الثانوي العام "عام ولغات "خلال الفترة من 9 إلي 23 مايو.
وأخيرا يؤدي طلاب الصفوف لمراحل التعليم الثانوي الفنى بمختلف التخصصات من يوم الأربعاء 8 مايو حتي يوم الخميس 23 مايو 2024.
كان قد شدد وكيل تعليم الجيزة أشرف يلومة، على أن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية تعمل منذ الساعات الأولي من الامتحانات مع ربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع.
كما وجه سلومة، مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات والتنسيق مع السادة رؤساء الأحياء والمدن والمراكز للتعامل مع الباعة الجائلين خارج أسوار المدارس وإزالة أية معوقات وذلك لتوفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.
كما أكد على تواجد الإشراف بالأدوار وبفناء المدرسة مع تواجد الموجه المقيم داخل اللجان وعدم أصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية للطلاب والملاحظين للجان نهائيًا لعدم المساءلة القانونية وإلغاء امتحان المخالفين وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020.
كما تم منع الإجازات للسادة المعلمين إلا بقمسيون طبي معتمد.
كما شدد وكيل تعليم الجيزة، على توفير سبل الراحة والهدوء من خلال المتابعات الميدانية لتذليل العقبات بالتعاون مع جميع الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة.