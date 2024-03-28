وزارة العمل : سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى المنشآت...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 28 مارس 2024 11:33 صباحاً - نظمت مديرية العمل بمحافظة المنيا ، فعاليات مبادرة سلامتك تهمنا لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية ، وذلك للعاملين بمديرية الأوقاف بالمنيا ومراكزها ، استكمالاً لخطة المديرية لتوعية العاملين بمنشآت القطاع الحكومى بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من الحوادث ومخاطر بيئة العمل بأنواعها ، بحضور 13 من العاملين بالمديرية ، حيث تناولت الندوة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية ، وأهدافها ومجالاتها ، والقرارات الوزارية الخاصة بتشكيل أجهزة ولجان السلامة ، وخطط الطوارئ والإخلاء ، وخطة الدفاع المدني ، والتعريف بإصابات العمل والحوادث الجسيمة ، والأمراض المهنية و العادية والمزمنة ، ضمن سلسلة من الندوات بدأتها المديرية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة فى مختلف قطاعات العمل ..

وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف عمليات التوعية والتثقيف لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت والمترددين ، والوقاية من مخاطر بيئة العمل ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يشجع على مزيد من الإنتاج بمختلف قطاعات العمل ، وأضافت مدير المديرية ، انه حضرت فعاليات الندوة مدير مديرية التنظيم والإدارة ، والعاملين بإدارات المديرية ، وقامت بشرح موضوعات المبادرة مدير مديرية العمل ، كما شارك فى شرح موضوعات الندوة الكيميائى عبد الله خفاجي مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، كما جرى الرد على استفسارات الحاضرين فيما يخص موضوعات الندوة ، والذين قدموا الشكر والتقدير للمديرية وفريق العمل بها على جهودها المستمرة فى نشر التوعية بالسلامة والصحة المهنية وأساليبها وحرصها على تطبيقها داخل المنشآت العاملة فى المحافظة ..