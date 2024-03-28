دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في سياق إعلان الجهاز المركزي للإدارة والتخطيط، نستعرض الشروط والمؤهلات المطلوبة التي تطلبها وزارة التربية والتعليم خلال مسابقة 2024، والتي تعد ضمن المعايير الؤهلةى لشغل الوظائف الشاعرة المُعلن عنها، فضلاً عن إدراج عدة آليات حديثة تضم اختبار من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يستهدف الأمر التعامل مع مشكلة نقص المعلمين ببعض التخصصات بالقطاعات الحكومية، ونوضح التفاصيل فتابعونا.
مسابقة وزارة التربية والتعليم لعام 2024
وردت الدفعة الثالثة من المعلمين من خلال توزيعها على فئتين، وتمثل الفئة الأولى معلمي الفصل (11114 معلم)، بينما الفئة الثانية بلغت (18886 معلم)، وللالتحاق بالوظائف لابد من توافر الآتي:
- اجتياز الشهادة الجامعية بكلية التربية بمجالي التعليم الابتدائي والأساسي.
- الحصول على مؤهلات بكلاً من مواد “العلوم، اللغة العربية، الرياضيات، علم الحاسوب، الفنون، علماً بأن بعض التخصصات تتطلب خريجي كليات محددة.
- الحصول على شهادة علمية بمجال الدراسات الابتدائية والتعليم الأساسي.
- الالتحاق بوظيفة معلم فصل لخريجي كلية التربية النوعية.
- تخصص التاريخ والجغرافيا لخريجي كلية الآداب.
شروط الانضمام إلى مسابقة وزارة التعليم والتربية
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- لابد من كون المتقدم مقيم دائم بالأراضي المصرية.
- يجب ألا يكون مستوى التقييم الشامل للمتقدم منخفض عن مستوى مقبول.
- ينبغي أن يكون المتقدم و سيرة حسنة ويتميز بالسيرة الذاتية النزيهة.
- يلزم اجتياز الاختبارات المتعلقة بالوظيفة.
- يتوجب تخطي الفحص الطبي المحدد من قبل الوزارة.
- من الضروري الالتزام بتقديم الوثائق والمستندات المنصوص عليها من قبل الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. التعليم توضح الشروط والمؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 لتعيين 11 ألف و114 معلم فصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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