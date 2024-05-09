القاهرة الإخبارية: قصف عنيف يستهدف مدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 مايو 2024 12:32 صباحاً - قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن رفح الفلسطينية تشهد قصفا عنيفا، والتي طال المناطق الشرقية والوسطى والغربية من هذه المدينة، وهذا واضح من عدد الإصابات والشهداء التي تأتي تباعا في المستشفى الكويتي وسط رفح الفلسطينية.

وأضاف "جبر"، خلال رسالة على الهواء، أنه في هذه الأثناء تشهد سيارات الإسعاف وحالات الاستقبال في المستشفى الكويتي جراء الأعداد الكبيرة من المصابين الذين يأتون تباعا لتلقي العلاج.

وأوضح أنه منذ قليل شهدت المدينة غارة عنيفة شنتها الطائرات الحربية الإسرائيلية باتجاه منزل في حي تل السلطان، والذي يقع في المنطقة الغربية لرفح الفلسطينية، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء والمصابين، الذين وصلوا للمستشفى لتلقي العلاج، ومعظمهم من الأطفال النساء.

ولفت أنه سبق هذا القصف، قصفا آخر استهدف محيط مستشفى الكويتي، وقد تطايرت بعض الشظايا وركام المنزل المستهدف، ما أدى لإصابة عدد كبير من الأشخاص تجاوزت 15 إصابة متفاوتة الخطورة.

وأشار إلى أن المنطقة الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية تتعرض هي الأخرى لغارات عنيفة ومكثفة، حيث تشترك فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية التي تحلق في أجزاء قطاع غزة.