نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع forbes: مصر من أفضل ثلاثة وجهات سياحية لزيارتها لقضاء صيف 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبرز موقع forbes من خلال تقرير مصور أفضل ثلاثة وجهات سياحية لزيارتها لقضاء الإجازات بها خلال العام الجاري 2024، وهى مصر وألبانيا والمغرب، والتي تتميز بالجو اللطيف، والمقومات الطبيعية والأنشطة السياحية التي يمكن للسائح الاستمتاع بها بأسعار مناسبة، مؤكدًا على أن عام 2024 هو التوقيت المثالي لزيارة هذه الوجهات السياحية الثلاثة.

وأشار الموقع إلى أن مصر تتميز بالعديد من الأماكن السياحية والأثرية التي يمكن للسائح زيارتها والتي من بينها منطقة أهرامات الجيزة ومدينة القاهرة بأثارها وأماكنها السياحية المتنوعة والمختلفة والمتحف المصري الكبير عند افتتاحه بالإضافة الاستمتاع بأجواء النيل الساحرة وبالمناظر الطبيعية الخلابة خلال القيام برحلة نيلية رائعة بنهر النيل الخالد، لافتًا إلى أن CNTraveler وصحيفة The Telegraph صنفوا مصر كواحدة من الدول التي يمكن زيارتها بأسعار مناسبة خلال عام 2024.

كما أوضح أن صحيفة The Telegraph توصي بزيارة مدينة الغردقة والإقامة بمنتجعاتها السياحية المتميزة والتي تطل على ساحل البحر الأحمر وتتميز بمياهها الصافية والشعاب المرجانية المتنوعة والرائعة التي يمكن لمحبي رياضة الغوص الاستمتاع بمشاهدتها.

وأشار أيضا موقع forbes إلى أن موقع Lonely Planet كان قد صنف مصر كواحدة من أفضل الدول التي يمكن زيارتها خلال عام 2024 من حيث الأسعار المناسبة، وأكدت على ذلك صحيفة The Times مشيرة إلى الوجهات السياحية الأثرية في الأقصر وأسوان والتي تستعرض عراقة الحضارة المصرية القديمة.