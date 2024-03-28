 احجز الأن… خطوات حجز قطارات عيد الفطر 2024 اونلاين منعًا للازدحام.. الرابط والتفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في نطاق إعلان هيئة سكك حديد مصر عن المواعيد التي تم تحديدها لحجز تاكر القطارات للمسافرين نحو الوجه القبلي، وذلك أثناء أيام عيد الفطر المبارك، حيث يبدأ الحجز من يوم الخمي الذي يوافق 21 مارس بالثامنة صباحاً، ويأتي ذلك الإعلان ضمن الخطة الموضوعة لتقليل عملية التكدس والتزاحم للمواطنين، علاوة على التيسير على المواطنين، ونوضح المزيد فتابعونا.
بالخطوات حجز قطارات عيد الفطر 2024 اونلاين
جاءت خطوات حجز القطارات على النحو التالي:
- بدايةً يتم الولوج إلى الموقع الرسمي التابع لهيئة السكة الحديدمن هنا.
- وعليه يتوجب على المستخدم النقر على تبويب “حجز التذاكر”، والمرفق بأعلى يمين الصفحة المدرجة.
- ومن ثم يجب تحديد خيار “ذهاب فقط، أو تذكرة ذهاب وعودة”.
- الآن على الراكب تحديد محطة القيام لركوب القطار، مع تحديد محطة الوصول.
- مع تحديد موعد السفرالمقرر، ثم النقرعلى خانة بحث.
- وبذلك سوف تظهر الرحلات المتوفرة حتى يتم الاختيار فيما بينها.
مواعيد بدء حجز قطارات عيد الفطر المبارك
أوضحت هيئة السكك الحديد أن بدء حجز المواعيد، سيتم على النحو التالي:
- يبدأ الحجز يوم الخميس 21 مارس للمسافرين خلال 4 أبريل 2024.
- بينما المسافرين بيوم 5 أبريل متاح لديهم الحجز يوم 22 مارس 2024.
- في حين أن المسافرين يوم 7 أبريل يمكنهم الحجز يوم 24 مارس.
- وفيما يخص راغبي السفر اعتباراً من 8 أبريل، عليهم الحجز بتاريخ 25 مارس.
- كما تقرر الحجز يوم 26 مارس لراغبي الفر يوم 9 أبريل.
- وأخيراً لراغبي السفر يوم 10 أبريل يمكنهم الحجز يوم 27 مارس.
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