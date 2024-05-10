نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق السيد: "محدش يقدر على الزمالك"..وأخشى من التحكيم في المباراتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

طارق السيد: "محدش يقدر على الزمالك"..وأخشى من التحكيم في المباراتين

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الجماهير المغربية صعبة للغاية في مواجهتها ويجب على لاعبي الزمالك التركيز فقط، وأخشى من حكام تقنية الفيديو الذين ينتموا لتونس ولهم واقعة مع منتخب مصر الأولمبي قبل ذلك".

وأضاف: "هناك بطولات يتم الفوز بها خارج الملعب وأخشى من نهضة بركان بسبب الممثل لهم في كاف وأيضا التحكيم في المباراتين ولا أحد يستطيع الفوز على الزمالك لو هناك لعب نظيف".

موعد مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل على الملعب البلدي ببركان.

