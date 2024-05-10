نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقرة خاصة للتسديد على المرمى بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد على المرمى خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب أكاديمية بركان، استعدادًا لمباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

فقرة خاصة للتسديد على المرمى بمران الزمالك استعدادًا لمواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية



وقام جميع لاعبي الفريق بالتسديد على المرمى تحت إشراف جميع أعضاء الجهاز الفني للفريق.



وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى مدينة السعيدية بالمغرب بعد رحلة استمرت نحو 6 ساعات تقريبا استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام بطل المغرب.



ويترأس بعثة الزمالك الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، ويرافق البعثة كلًا من، الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة والدكتور عبد الله جورج مستشار مجلس الإدارة.

