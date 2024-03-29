نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم علي وظائف شركة أكسيد Xceed..برواتب مجازية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وظائف شركة أكسيد Xceed، تلك الكلمات الأكثر بحثًا علي محرك العالمي، عقب إعلان وزارة الشباب والرياضة عن توفر العديد من الوظائف للخريجين

سنرصد خلال السطور التالية وظائف شركة أكسيد Xceed

وظائف شركة أكسيد Xceed

وفي ضوء البحث المتزايد، عن وظائف شركة أكسيد Xceed، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفر العديد من الوظائف الشاغرة للخريجين داخل شركة أكسيد، بهدف مساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل ثابتة وتقليل معدلات البطالة.

واتاحة شركة أكسيد عن حاجتها لعدد من موظفي خدمة العملاء في اللغات المختلفة، من بينها: العربية، الإنجليزية، الألمانية، والإيطالية. ومكان العمل من المقرر أن يكون بالقرية التكنولوجيا في المعادي أو القرية الذكية في أكتوبر، حيث تصل الرواتب إلى 25 ألف جنيه.

شروط التقديم في وظائف أكسيد:

وبعد معرفة وظائف شركة أكسيد Xceed، فقد حددت الشركة عدد من الشروط اللازمة، والتي تتضمن

- مطلوب للعمل كل من الجنسين.

- في حالة التقديم على وظائف اللغات يجب إجادة اللغة المطلوبة.

- يجب أن يكون المتقدم خريج مؤهل عالي.

- يجب أن يكون عمر المتقدم أقل من 50 عامًا.

مميزات وظائف شركة Xceed:

وعن مميزات وظائف Xceed، فتتضمن مميزات العمل في شركة أكسيد ما يلي:

- عمل 5 أيام في الأسبوع مع يومين عطلة.

- تأمين اجتماعي للموظف.

- تحديد الرواتب حسب اللغة وتصل إلى 25 ألف جنيه.

- تأمين طبي للموظف.

التخصصات المطلوبة

وعن التخصصات تطلب شركة أكسيد Xceed للتعيين شباب في التخصصات التالية:

1- موظف خدمة عملاء عربي.

2- موظف خدمة عملاء إنجليزي.

3- موظف خدمة عملاء ألماني.

4- موظف خدمة عملاء إيطالي.

مكان العمل للمقبولين

ويتساءل الكثير عن مقر العمل، وقد اوضحت الشركة أن المقبولين سيعملون في القرية الزكية بأكتوبر، والقرية التكنولوجية بالمعادي.

رابط التقديم على وظائف أكسيد

اما عن رابط التقديم علي الوظائف، حيث يمكن الآن التقديم على الوظائف من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة أكسيد وملء استمارة التوظيف بالبيانات المطلوبة.