تبدأ من 35 جنيها.. كيف تحسب قيمة زكاة الفطر وموعد إخراجها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 مارس 2024 12:32 مساءً - قال الدكتور عبد الله محمد حامد، مدير التوجيه والإرشاد بالأزهر الشريف، إنه يجوز إخراج زكاة الفطر بقيمة نقدية وفقا لفتوى من دار الإفتاء – مؤخراً، والتي حسمت هذا الجدل، موضحاً: «قيمة زكاة الفطر للفرد تبدأ من 35 جنيهاً فأكثر، وموعد إخراجها قبل صلاة العيد».

وأضاف «حامد»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنَّ زكاة الفطر فريضة على كل مسلم، مستشهداً بحديث للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم، عن عبدالله بن عمر – رضي الله عنهما، قال «فرض علينا رسول الله صدقة الفطر صاع من تمر أو زبيب أو أقت أو شعير على كل مسلم حر كان أو عبداً أو ذكر أو أنثى أو كبيراً أو صغيراً».

وتابع مدير التوجيه والإرشاد بالأزهر: «كلمة صدقة التي وردت في الحديث الشريف، تطلق على الصدقة والزكاة، إتباعاً لقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها»، موضحاً: «الصاع أربعة آماد والمُد مقدار كفين باليد الوسطى، وبالكيلو ابتداء من 2 كيلو و400 جرام إلى 2 كيلو و600 جرام».

واستطرد: «أما عن كيفية إخراج زكاة الفطر في شهر رمضان، فوفقا للإمام الشافعي فيمكن إخراجها بداية من شهر رمضان أما إبن حنبل فقال قبل صلاة العيد بليلتين وأبي حنيفة قال قبل صلاة العيد، والأصل في إخراجها تخرج قبل صلاة العيد وفقا لحديث عن النبي».