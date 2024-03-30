نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم السبت 30 مارس 2024: تحذيرات وتوقعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقترابنا من نهاية شهر مارس 2024، تكشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم، مع تحذيرات من ظروف جوية خاصة.

توقعات درجات الحرارة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تسجل درجات حرارة تتراوح بين 28 و16 درجة مئوية.السواحل الشمالية: تتراوح بين 23 و14 درجة مئوية.

جنوب سيناء: تتراوح بين 30 و18 درجة مئوية.

شمال ووسط الصعيد: تتراوح بين 30 و15 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: تتراوح بين 32 و18 درجة مئوية.

حالة الطقس والتحذيرات

توقعت الأرصاد الجوية تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية، ومن بين المناطق المتأثرة بهذه الظروف الجوية: شرق القاهرة، محافظة السويس، ومناطق من الإسماعيلية وشمال سيناء.

نصائح للسائقينالتوقف عن القيادة في حال انعدام الرؤية.إضاءة كشافات الشبورة المائية.زيادة مسافات الأمان بين السيارات.استعمال مساحات الزجاج باستمرار وفتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.استخدام آلة التنبيه على فترات لتنبيه الغير بوجودك.4. حالة البحر:البحر المتوسط: معتدلة مع ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين ورياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.البحر الأحمر: خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر ورياح شمالية غربية.بهذه النصائح والتوقعات، نتمنى للجميع يومًا آمنًا ومريحًا في ظل الظروف الجوية الحالية.