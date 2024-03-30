التحالف الوطنى يوزع 720 كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية في شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 مارس 2024 10:29 مساءً - وزع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى نحو 720 كرتونة مواد غذائية فى التجمعات السكنية بمدينة الحسنه ومدينة التحدى والصمود فى وسط سيناء وفى ضواحى مدينة العريش، ضمن حملة المساعدات الغذائية الكبرى التي ينظمها التحالف فى النصف الثانى من شهر رمضان المبارك، والتي تستهدف توزيع 2000كرتونة مواد غذائية لأهالينا الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده لدعم الأهالى من الفئات الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء، وبقية المحافظات خلال شهر رمضان الكريم.

ونجح التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، على مدار الفترة الماضية فى أن يكون بمثابة مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقًا، فقد انطلق من البداية على أسس سليمة وخطة دقيقة تستهدف توصيل الدعم بكافة أشكاله لمستحقيه، كما أنها نجحت فى توحيد الجميعات والمنظمات الأهلية ووضع منهج دقيق وعلمى تسير عليها هذه الجمعيات بهدف تطوير الإنسان وتنميته، ليس فقط على الجانب المادى بينما أيضا الاجتماعى والتعليمى لتفعيل دوره فى المجتمع.