أحمد جودة - القاهرة - قيمة زكاة الفطر 2024 واخر موعد لاخراج زكاة الفطر وفقا لتصريحات دار الافتاء

تزايدت معدلات البحث قيمة زكاة الفطر 2024 وذلك لأن رمضان على وشك الانتهاء ويحل علينا عيد الفطر، وتمثل

الزكاة ركنًا هامًا من أركان الإسلام، وتعتبر رمزًا للتكافل الاجتماعي والمساعدة للفقراء والمحتاجين، وأعلنت دار الإفتاء المصرية القيمة المحددة لزكاة الفطر وفقًا للأسعار والفترة الزمنية، وسنقوم بتوضيحها لكم عبر السطور القادمة.

قيمة زكاة الفطر 2024



قررت دار الإفتاء المصرية تحديد قيمة زكاة الفطر 2024 بمبلغ 35 جنيهًا مصريًا كحد أدنى لكل فرد، وذلك بناءً على التشاور مع الأئمة والعلماء، واستنادًا إلى رأي الإمام أبو حنيفة بجواز إخراج الزكاة نقدًا، واعتمدت دار الإفتاء هذا القرار استنادًا إلى الطريقة التي كانت تعمل بها الأمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان المسلمون يخرجون ما يستطيعون من طعام مثل القمح أو الشعير أو التمر أو الزبيب، وبناءً على ذلك، تم تحديد قيمة زكاة الفطر بما يعادل 2.5 كجم من صومعة القمح.

شروط اخراج زكاة الفطر



هناك بعض الشروط لإخراج زكاة الفطر، وهي:

لا تجب زكاة الفطر على الذين لايملكون أموال كافية في يوم العيد.

لا يجوز تقديم زكاة الفطر لأكثر من فقير واحد.

يجوز جمع زكاة الفطر من عدة أشخاص وتوزيعها على الفقراء.

يمكن نقل الزكاة من مكان إلى آخر إذا كان هناك ضرورة لذلك.

يجوز للمرأة الغنية أن تدفع زكاة الفطر لزوجها الفقير.

إذا حصل الفقير على زكاة الفطر بشكل نقدي وتجاوزت الحاجة، يجب عليه أن يخرج الزائد أيضًا.



موعد إخراج زكاة الفطر 2024



وبعد أن أوضحنا قيمة زكاة الفطر 2024، ينبغي أن ننوه إلى موعد إخراجها، وقد حدد الإسلام موعد إخراج زكاة الفطر في آخر يوم من شهر رمضان، قبل صلاة عيد الفطر، وبالرغم من ذلك يجوز شرعًا بإخراجها في أي وقت من شهر رمضان حتى من اليوم الأول، وناشدت دار الإفتاء المصرية جميع المسلمين بسرعة إخراج زكاة الفطر، لضمان توفير احتياجات الفقراء والمحتاجين خلال شهر رمضان.