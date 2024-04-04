تكليف الدكتور مصطفى شعبان رئيسًا لإقليم القناة والمشرف العام على فرع بورسعيد.

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 4 أبريل 2024 02:33 مساءً - وقد تخرج الدكتور مصطفى شعبان، في كلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط عام 2013، وحاصل على بكالوريوس الطب والجراحة.

وقد حصل الدكتور مصطفى شعبان، على جائزة "بطل الهيئة" بالملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية في نوفمبر عام 2020، وذلك لأدائه المتميز في العمل خلال فترة جائحة كورونا في ذلك الوقت.

وقد شغِّل الدكتور مصطفى شعبان، عدة مناصب في قطاع الرعاية الصحية المصري، أبرزها:-

- مدير الرعايات المركزة بمعهد ناصر للبحوث والعلاج.

- مدير أقسام الرعايات المركزة والطوارئ بمعهد ناصر للبحوث والعلاج.

- نائب مدير معهد ناصر للبحوث والعلاج.

- نائب مدير مشروع التأمين الصحي الشامل لشئون المستشفيات.

- مدير عام مستشفيي "التضامن، المبرة" التابعين لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

- مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد منذ عام 2021.

- إلى أن شغِّل منصب رئيسًا لإقليم محافظات القناة، ومشرفًا عامًا على فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد في أبريل 2023