جدول ترتيب الدورى الإنجليزى بعد الجولة 31.. ليفربول يحافظ على الصدارة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 أبريل 2024 12:32 صباحاً - حافظ نادي ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد ختام منافسات الجولة رقم 31 للموسم الحالي 2023 - 2024، عقب فوزه على شيفيلد يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "أنفيلد".

ترتيب الدوري الإنجليزي

ورفع ليفربول رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على شيفيلد يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، متفوقا بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 68 نقطة، والذي تغلب في نفس الجولة على لوتون تاون، بثنائية نظيفة وتصدر مؤقتًا قبل أن يحافظ الريدز على صدارة الترتيب.

وجاء مانشستر سيتي في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 67 نقطة، بعد فوزه الكبير على أستون فيلا الرابع، بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويتواجد فريق توتنهام في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بعد تعادله الإيجابي 1 - 1 مع وست هام يونايتد.

ومانشستر يونايتد بقى في المركز السادس برصيد 48 نقطة، بعد خسارته القاتلة أمام مضيفه فريق تشيلسي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

