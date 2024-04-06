حزب الشعب الديقراطي: الرئيس السيسى الذى أصر على جمع شمل مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 أبريل 2024 11:26 مساءً - أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديقراطي، أن حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس السيسى كان عرسا بحق، وكانت كل فئات الشعب المصرى وقواه السياسية تفطر مع الرئيس السيسى الذى أصر على جمع شمل مصر بعد أن أنتصر فى انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم.

وأضاف خالد فؤاد خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى جدد عهده وتأكيده على التزاماته التى قطعها على نفسه بأن مصر إن شاء الله تسير إلى المستقبل، كما جدد تعهده بتعليم جيد وصحة جيدة وتأمين شامل على الصحة، ومد التنمية المستدامة على كل ربوع الوطن.

وأكد خالد فؤاد أن هذا الرجل العظيم أجده صادقا فى كلماته لأنه قرن الكلام بالعمل وجدد تعهده وتأكيده على أنه ملتزم بما تعهد به، ومن ثم وقع فى صدورنا كل الارتياح من هذه الكلمات التى ساندها العمل الحقيقى والجاد، والذى يصر عليه الرئيس السيسى كل رمضان بأن يجمعنا ويعلن حبه للوطن.