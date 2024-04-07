"واحد من الناس" يهدى العاملين وحدة طب أسرة الأحراز بشبين القناطر مبلغا ماليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 أبريل 2024 10:37 مساءً -

التقى الإعلامي الدكتور عمرو الليثي مع العاملين بوحدة طب أسرة الأحراز بشبين القناطر، في حلقة اليوم من برنامج «واحد من الناس»، على قناة الحياة.

وقال أحمد العاملين بالوحدة، إنها تقدم خدمات الأطفال والتطعيمات والحوامل والكشف والعلاجات المختلفة، وأنهم سعداء بالعمل في المشروع وأنهم يأتون من العديد من المحافظات، ووجه لهم عددا من الأسئلة بجوائز بقيمة 10 آلاف جنيه وكل فائز يحصل على ألف جنيه.

برنامج "واحد من الناس"، يقدمه الإعلامي عمرو الليثي خلال شهر رمضان الكريم، عبر قناة الحياة.

يعود برنامج "واحد من الناس" خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة، مع الإعلامى عمرو الليثى والذى يقدم أكبر وأضخم جوائز وحملة خير لكل الناس من خلال برنامج واحد من الناس طوال شهر رمضان، وحلقات خاصة لتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج فى شوارع ومحافظات مصر كلها يوميًا على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجأت" والتى تحقق أمانى وأحلام الناس يوميا قبل الإفطار ويتم رسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.

يذاع برنامج "واحد من الناس" فى أيام شهر رمضان فى فترة ما قبل الإفطار مباشرة على شاشة الحياة.