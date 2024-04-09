عضو مجلس نواب: التحالف الوطنى رفع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 أبريل 2024 09:32 مساءً - أكد النائب علي بدر، عضو مجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، خلق آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل، مما أدى إلى تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين.

وقال بدر إن هذا الكيان نجح على مدار عامين في رسم سياسات تنموية تستهدف رفع كفاءة الحياة وتحسين المعيشة للملايين بمختلف محافظات مصر، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، حيث يعمل التحالف على ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستحقين، موضحاً أن التحالف الوطني نجح في أن يكون بمثابة آلية قوية تقود المجتمع المدني والجميعات الأهلية لخدمة القرى والنجوع النائية، التي كانت غائبة عن المشهد منذ عقود، لكن الجهود المبذولة من قبل التحالف ساهمت في منح هذه المناطق قبلة حياة جديدة، في مختلف شرايين التنمية، على صعيد المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي.

وأشار النائب على بدر إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نجح في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا.