الكهرباء: استمرار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوسعات الشبكة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أبريل 2024 05:29 مساءً - أكدت وزارة الكهرباء أن استثمارات الموازنة الجديدة لا تقل عن الاستثمارات الواردة فى الخطة الاستثمارية الحالية لكل الشركات وهى تستهدف استمرار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوسعات الشبكة وتنفيذ برامج الإحلال والتجديد والصيانة للحفاظ على مهمات الشبكة وإطالة عمرها وتقليل الاستثمارات والاستفادة المثلى من الامكانات المتاحة.

وأشارت “الكهرباء” إلى أن المرحلة القادمة تستهدف استكمال مراكز التحكم والمهمات الذكية التى تحقق أعلى معدلات الاداء فى وقت قياسى وتقليل تدخل العنصر البشرى والاخطاء.

وعلمت “البوابة نيوز” ان قطاع الكهرباء يبدأ الاسبوع القادم مناقشة الموازنات التخطيطية لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء الستة عشر بعد ان انتهت الشركات من اعداد هذه الموازنات ومراجعتها من الجهاز المركزى للمحاسبات وتركز على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وعلاج مشاكل الشبكة وتقويتها والتوسعات الجديدة والعمل على توفير الوقود لمحطات التوليد لتحسين الخدمات الجماهيرية المقدمة لاكثر من 99 % من المواطنين.



واوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة استمرار العمل لتحسين وتقوية الشبكة واستتكمال كافة المشروعات فى التوقيتات المحددة لاستمرار منظومة النجاح التى شهدتها الشبكة خلال السنوات الاخيرة مؤكدا العمل على مدار الساعة طوال ايام العام لتوفير خدمة حضارية مستقرة للمواطنين ترقى لنظيرتها فى كبرى الدول العالمية وان هناك تنسيقا ولقاءات مشتركة على اعلى المستويات بشان توفير الوقود لمحطات الكهرباء باعتبارها المستهلك الاكبر للغاز فى مصر وان القطاع يعمل جاهدا لتنويع مصادر انتاج الكهرباء وتشجيع المواطنين على الاستعانة بالخلايا الشمسية لتلبية جزء من احتياجاتهم.



وفي ذات السياق اكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة توزيع شمال القاهرة تراجع معدلات الاعطال واستقرار معدلات الاستهلاك وأنه تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من عمليات الإحلال والتجديد و التوسعات شملت للخطة الإستثمارية الطموحة لشبكة الجهد المتوسط وان الشركة استعدت لتامين وتوسيع كافة مكونات الشبكة وتجديد الكابلات المتهالكة والكشف عن النقاط الساخنة وتشغيل عدد من محطات المحولات بالتنسيق مع شركة نقل الكهرباء.

ولفت “عفيفي” إلى برامج العمل خلال المرحلة القادمة والتى تستهددف للتحول للشبكات الذكية وانهاء كافة الشكاوى المشاكل التى يعانى منها المواطنين حيث من المستهدف استكمال اقامة 4 مراكز تحكم فى الشبكات بتكلفة مليار و800 مليون جنية وذلك الى جانب الاستتثمارات المخصصة لاعمال الخطة الاستثمارية بالاضافة الى 2,930 مليار جنيه استثماارات الخطة الطموحة وتحديث شبكات مناطق شمال القاهرة خلال العام المالى القادم لرفع كفاءة التغذية الكهربائية والوصول الى المعدلات العالمية للاعطال.

من جهته، اكد المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ان القطاع يعمل بكل جهد لاستكمال تطوير شبكات قرى حياة كريمة وكذلك للقضاء على السلبيات القليلة ومنها بعض اخطاء تسجيل قراءات الاستهلاك وما ينتج عنها من اخطاء فى الفواتير وان المرحلة القادمة تشهد العديد من الاجراءات لتصحيح هذا المسار للحد من شكاوى المواطنين من خلال التوسع فى نشاط شركة شعاع مع تقيم دائم و شامل لاداء للعاملين بها وتشديد الاجراءات على الكشافين التابعين للشركة لاخذ قراءات كافة المواطنين حتى لا تتراكم الاستهلاكات ويتم محاسبتهم وفقا لشرائح اعلى من استهلاكهم وتوفير وسائل توعية للمواطنين بطرق الترشيد.