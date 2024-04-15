سفيرة جمهورية مصر العربية في الكاميرون تلتقي مع سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 09:31 صباحاً - التقت السفيرة داليا فايز سفيرة جمهورية مصر العربية في الكاميرون، مع سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية Ferdinand Ngoh Ngoh، وذلك في إطار مناقشة آفاق التعاون بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الجولة السابعة من اللجنة المشتركة.

هذا وقد قامت السفيرة داليا فايز بمناقشة فرص تسجيل الدواء المصري في الكاميرون، وكذلك التعاون في المجالين الصحي والدوائي، فضلاً عن مجالات التعاون الأخرى كالعدل والتبادل التجاري.

من جانبه، حرص سكرتير عام الرئاسة الكاميرونية على نقل تحيات الرئيس الكاميروني للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقديم الشكر على مشاركة مصر في العيد القومي الحادي والخمسين لبلاده بفرقة الموسيقى العسكرية التي ستظل مشاركتها علامة مميزة.