إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر إجرامى لقيامه بغسـل 40 مليون جنيه من الإتجار بالمواد المخدرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 15 أبريل 2024 07:29 مساءً -

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير بالشرقية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى، تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (40 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.