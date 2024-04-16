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أحمد جودة - القاهرة - عاجل: محافظ القاهرة يعلن جدول امتحانات محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

جدول امتحانات محافظة القاهرة

الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل..

مع اقتراب موعد الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2023-2024، يسعى طلاب محافظة القاهرة وأولياء الأمور والمعلمون إلى الاستعداد الأمثل لهذه المرحلة الهامة.

وفي هذا الإطار، بادر السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بإعلان جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية.

يأتي هذا الإعلان ترجمة لحرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب،

وتنظيم سير العملية الامتحانية بشكلٍ سلسٍ يضمن تكافؤ الفرص للجميع.

جدول صفوف النقل في القاهرة

يُتيح جدول الامتحانات المعلن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الوقت الكافي لوضع الخطط الدراسية المناسبة وتنظيم عملية المراجعة بشكلٍ فعال.

وتبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية (الصف الرابع والخامس والسادس)

من يوم الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو 2024.

أما امتحانات المرحلة الإعدادية (بما في ذلك الصف الأول والثاني والنقل الإعدادي والشهادة الإعدادية)

فستُجرى خلال الفترة من الأربعاء 8 مايو إلى الأربعاء 22 مايو 2024.

و بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والنقل الفني

فستُعقد امتحاناتهم من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو 2024.

ملاحظات هامة

يُنصح الطلاب بمراجعة جدول الامتحانات بدقةٍ وتنظيم وقتهم بشكلٍ فعالٍ للاستفادة القصوى من فترة المراجعة.

تؤكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على ضرورة التزام الطلاب بجميع تعليمات الامتحانات واللوائح المنظمة لها.

تُتيح المديرية موقعًا إلكترونيًا خاصًا

للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتحديثات بشأن جداول الامتحانات ومواعيدها.

نتمنى لجميع طلاب محافظة القاهرة التوفيق والنجاح في امتحاناتهم النهائية، ونؤكد على أهمية الاستعداد الجيد والتركيز خلال فترة المراجعة للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة.

نصائح للطلاب خلال فترة الامتحانات