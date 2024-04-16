وزيرة التضامن تتابع تداعيات حريق مول تجاري بمحافظة أسوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 16 أبريل 2024 09:31 مساءً - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى بشارع أبطال التحرير بوسط أسوان "مول فيلة"، حيث أتت النيران على محتويات محلات المول، و تم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجارى حصر الخسائر فى الممتلكات .

هذا وفور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، لمتابعة الحادث والذى تشير التقديرات الأولية إلى تضرر ٦٥ محل و2 شقة ، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر فى الأرواح .

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان الأستاذ محمد يوسف بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصرى لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المضارين وصرف المساعدات.