نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة جديدة لطلاب الثانوية العامة في برنامج "مصر تستطيع" (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراجعات وامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

وذلك من خلال خدمة جديدة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في برنامج مصر تستطيع مع الإعلامي أحمد فايق، يوم الجمعة الساعة 8 مساء على قناة dmc.

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الكتاب الدوري رقم (١٣) بتاريخ ١٥ إبريل ٢٠٢٤ بشأن تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وذلك فى ضوء جهود الوزارة لدعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، وانطلاقا من مسئولية الوزارة الأصيلة في التمكين العادل لجميع الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

ونص الكتاب الدوري على تكليف مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات بتنظيم وتنفيذ مراجعات نهائية مجانية مجمعة لطلاب وطالبات الصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، عقب الانتهاء من تدريس المناهج وفق الخريطة الزمنية الدراسية بنهاية شهر أبريل الجاري، مع موافاة المحافظين بتقارير الإنجاز بصفة دورية على أن يتم تنفيذ تلك المراجعات خلال اليوم الدراسي.