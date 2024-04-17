نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورات في ريادة الأعمال بمراكز الثقافة الإسلامية والمساجد الكبرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن دورات تدريبية في ريادة الأعمال ينفذها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتستهدف الدورات الشباب والفتيات المهتمين بهذا المجال من خريجي الجامعات المصرية وطلابها، وستكون الدورات الخمس الأولى مجانًا بالأماكن الآتية:

1. مركز الثقافة الإسلامية بمسجد النور بالعباسية.

2. مركز الثقافة الإسلامية بالمسجد الجامع بمدينتي.

3. مركز الثقافة الإسلامية بمسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

4. مركز الثقافة الإسلامية بالعجمي بالإسكندرية.

5. ⁠مسجد شوقي المتيني بالتجمع الخامس بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف المجتمعية ومن خلال تعاونها مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وحرصهما على التطوير والابتكار من خلال استثمار الأفكار الجديدة والإبداعية، بهدف خلق قيمة وتحقيق النجاح، والقدرة على الإدارة وحسن التخطيط بفاعلية.

وأشارت إلى أن الدورة ستكون مدتها 6 ساعات على يومين، كل يوم 3 ساعات، وسيتم خلال هذه الدورات إضافة إلى تأهيل جميع المقبولين من المتقدمين من الشباب المهتمين والمعنيين والراغبين في ممارسة ريادة الأعمال أو الراغبين في تطوير مشاريعهم القائمة من خريجي الجامعات وطلابها - تأهيل بعض الكوادر الشبابية من هيئة الأوقاف ووزارة الأوقاف والجهات التابعة لها، وسننشر لاحقًا عدة فيديوهات تعريفية للوقوف على مفاهيم ريادة الأعمال وضوابط القبول بالدورات التدريبية.

وعن طريقة التقديم أوضحت أنه على الراغبين في حضور هذه الدورات من المهتمين بمجال ريادة الأعمال أو من لديهم مشاريع قائمة بالفعل من خريجي الجامعات وطلابها ملء النموذج من هنـــــــــــــــــــــــــا.