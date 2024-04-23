سويلم يتابع موقف التعاون الثنائى بين مصر و دولة جنوب السودان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 10:28 صباحاً - الدكتور سويلم :المشروعات التى تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول

- علاقات أخوية تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص

- إنشاء (٢٠) محطة مياه شرب جوفية ، و (٢) مرسي نهرى ، وتأهيل وانشاء (٥) محطات قياس ، ومعمل مركزي لنوعيه المياه ، ومحطة رفع طلمبات بدولة جنوب السودان

- العمل على إنشاء (٨) محطات مياه شرب جوفية ، ومحطة قياس ، ومشروع لسدود حصاد الأمطار بدولة جنوب السودان

- الإعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، وتجهيز مركز التنبؤ بالفيضان بدولة جنوب السودان

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة موقف مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل وخاصة دولة جنوب السودان .

وتم خلال الإجتماع استعراض موقف سير العمل في المشروعات التنموية المختلفة التي تنفذها مصر في دولة جنوب السودان مثل (محطات مياه الشرب - سدود حصاد مياه الأمطار - تطوير محطات القياس - إنشاء المراسى النهرية - أعمال تطهيرات الحشائش بالمجارى المائية وغيرها) ، ومراجعة موقف الأعمال المنفذة بكل مشروع ونسب الإنجازات المحققة ، كما تم مناقشة البرنامج الزمنى المقترح لإفتتاح عدد من المشروعات التى تم الإنتهاء منها بدول حوض النيل والتي تم تنفيذها لخدمة المواطنين بتلك الدول ، بالاضافة لتدشين عدد من المشروعات التى سيتم البدء بها قريباً .

وصرح الدكتور سويلم أن المشروعات التى تنفذها الوزارة بدول حوض النيل تهدف لتحسين مستوى معيشة المجتمعات بهذه الدول ، وذلك فى ضوء العلاقات الأخوية التى تربط مصر بدول القارة الإفريقية بشكل عام و دول حوض النيل بشكل خاص .

واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع موقف المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها بدولة جنوب السودان ، حيث تم نهو إنشاء عدد (٢٠) محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية ، وإنشاء عدد (٢) مرسي نهرى لخدمة الملاحة النهرية ، وتأهيل عدد (٣) محطات قياس للمناسيب والتصرفات ، وإنشاء عدد (٢) محطة قياس جديدة على بحر الجبل مزودة بمحطة مياه شرب لخدمة المواطنين فى منجلا ونيمولى ، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعيه المياه بمدينة جوبا ، ومحطة رفع طلمبات بمدينة واو بولاية غرب بحر الغزال .

كما تم تدشين مشروع انشاء عدد (٨) محطات مياه شرب جوفية والتى يتم العمل على تنفيذ (٣) محطات منها حاليا بنسبة تنفيذ ٧٢% ، كما تم بدء العمل بعدد (٢) محطه بمقاطعة يورو في مارس ٢٠٢٤ ، وسيبدأ العمل فى المحطات الثلاث الباقية فى شهر يونيو ٢٠٢٤ ، كما يجرى العمل على تنفيذ محطة قياس للمناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلي بنسبة تنفيذ ٨٥% حتى الآن ، ومشروع لإنشاء سدود حصاد مياه الأمطار بنسبة تنفيذ ٦٥% حتي تاريخه ، كما يجرى الاعداد لتنفيذ مشروع الحد من مخاطر الفيضان ببحر الجبل ، كما يجرى تجهيز مركز التنبؤ بالفيضان بدولة جنوب السودان واتخاذ إجراءات توريد الأجهزة والمهمات المطلوبة للمركز .