نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من موجة حارة قادمة تستمر لثلاثة أيام في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تغيرات في حالة الطقس، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة شديدة متوقعة لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من اليوم.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن ذروة الموجة الحارة ستكون غدًا، متوقعة ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتصل إلى 40 درجة مئوية في الظل.

وبهذه المناسبة، قدم خبراء الأرصاد نصائح للمواطنين للتعامل مع الموجة الحارة، مثل زيادة شرب السوائل الباردة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وفيما يلي توقعات درجات الحرارة ليومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 23 و24 أبريل:

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 23 أبريل



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 24 أبريل



- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.