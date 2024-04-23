نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يستقبل مفتي كازاخستان خلال مشاركته في اجتماع رابطة العالم الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بمقر إقامته بالرياض اليوم، الشيخ/ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف مفتي جمهورية كازاخستان، حيث ناقشا دعم سبل التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والإدارة الدينية بدولة كازاخستان، وبخاصة ما يتصل بانعقاد مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان وتدريب أئمة كازاخستان وطلاب الماجستير والدكتوراه بالجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان بأكاديمية الأوقاف الدولية بالقاهرة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف في اجتماع المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي.