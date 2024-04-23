رئيس شعبة الدواجن يرجع انخفاض الأسعار إلى «النقطة الميتة»: فما هي؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:32 مساءً - قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن آخر سعر فى آخر يوم فى شهر رمضان للدواجن كان 93 جنيها فى المزرعة وتصل للمستهلك إلى 105 جنيهات، واليوم سعرها فى المزرعة 73 جنيها، أى هناك انخفاضا 20 جنيها، وتصل للمستهلك 83 جنيها، وهو سعر جيد بناء على الانخفاضات التى كانت متوقعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن النقطة الميتة فى صناعة الدواجن ما بين عيدى الفطر والأضحى، موضحا أنه لا يوجد طلب كثير، وهناك استعدادات لعيد الأضحى، كما حدث انخفاضات فى الذرة، منها محلى بـ 13 ألف جنيه وأوكرانى بـ 11200 جنيه وكذلك والبرازيلى والأرجنتينى بـ12200 جنيه للطن، فهناك انخفاضا كبيرا.

وشدد أننا نريد أن يظهر انخفاض أسعار الذرة على العلف لأنه من المدخلات الرئيسية لصناعة الدواجن، كما أن فول الصويا انخفض سعره أيضا، موضحا أنه يجب ألا يزيد سعر طن العلف عن 20 ألف جنيه، ولكنه اليوم بـ22.5 إلى 24.5 ألف جنيه.