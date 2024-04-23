موعد إجازة عيد تحرير سيناء لشهر إبريل 2024 والعطلات المتبقية

أحمد جودة - القاهرة - موعد إجازة عيد تحرير سيناء لشهر إبريل 2024 والعطلات ن

يبحث الكثير من المواطنين العاملين بالقطاعات العامة والخاصة عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء لشهر ابريل 2024، حيث يتم الاحتفال بهذا اليوم لأن مصر قامت باسترداد أرض سيناء الحبيبة ما عدا مدينة طابا ولكنها استردادها بعد ذلك بالتحكيم الدولي في اليوم الموافق الخامس عشر من شهر مارس 1989 م.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء لشهر إبريل 2024



لا زال الكثير من الأشخاص يواصلون البحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء، والتي ستكون في يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل الحالي 2024 حيث أنها تعتبر من العطلات الرسمية المدفوعة الأجر لكل العاملين في القطاعات العامة والخاصة وبذلك سيحصل العاملين على ثلاثة إجازة ثلاثة أيام لأن الجمعة والسبت إجازة رسمية



الإجازات المتبقية في شهر أبريل لعام 2024



يوجد مجموعة أخرى من الإجازات المتبقية في شهر إبريل لعام 2024 الجاري وذلك لموظفي العاملين في القطاع الحكومي والخاص وهي كالتالي:

توجد عطلة أسبوعية يوم الجمعة والسبت الموافق التاسع عشر والعشرين من شهر إبريل.

سيكون عيد تحرير سيناء في اليوم الموافق الخامس والعشرين من شهر إبريل لعام 2024.

كما توجد عطلة أسبوعية أيضا يوم السادس والعشرين والسابع والعشرين من شهر إبريل.

مظاهر الاحتفال بعيد تحرير سيناء

يتم الاحتفال بهذا اليوم من قبل القوات المسلحة حيث تقوم بتقديم العروض العسكرية البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى الخطاب الذي يقوم بإلقائه الرئيس مع مجموعة من المسئولين يقدمون فيها الشكر للمواطنين للمجهود والتضحيات التي قدموها من أجل الوصول لهذا النصر الكبير.