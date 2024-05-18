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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الهلال في الجولة 32 من الدوري السعودي للمحترفين لم تكن صحيحة.

وانتهت المباراة التي أقيمت على ملعب "الأول بارك"، معقل النصر، بالتعادل (1-1)، ليصل النصر إلى 78 نقطة في المركز الثاني، خلف الهلال المتصدر بفارق 12 نقطة.

كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال

كانت المباراة تسير نحو فوز النصر بعد أن سجل هدف التقدم بعد مرور 23 ثانية، لكن الهلال أدرك التعادل في الوقت القاتل عبر ركلة جزاء مثيرة للجدل.

وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لا أحب الحديث عن التحكيم، لكن من وجهة نظري، ركلة الجزاء لم تكن صحيحة. الحكم اتخذ القرار وأحترمه كثيرًا، ولكنني أعتقد أن لاعب الهلال كان خارج منطقة الجزاء".

وأضاف كاسترو متحدثًا عن أداء فريقه: "أنا فخور جدًا بفريقي. أعتقد أن جميع اللاعبين قدموا كل ما طلبته منهم على الصعيدين الدفاعي والهجومي، خاصة ساديو ماني وكريستيانو رونالدو. كنا قادرين على تحقيق الفوز، لكننا لم نتمكن من ترجمة الفرص إلى أهداف. لا أحب تقييم الأداء بناءً على الفرص فقط".

وبشأن نهائي كأس الملك المرتقب بين النصر والهلال، قال كاسترو: "سأتحدث عن النهائي في موعده. حاليًا، نحن نركز على الدوري، وهدفنا هو إنهاء الموسم بتحقيق الكأس".

وعن جاهزية أندرسون تاليسكا، قال كاسترو: "هو يواصل عملية التعافي والتأهيل، وأعتقد أن موعد عودته قريب جدًا".