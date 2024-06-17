نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة عودة كهربا إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية عن حقيقة عودة النجم المصري محمود عبدالمنعم كهربا إلى بطولة الدوري السعودي مرة أخرى بعد ارتداؤه قميص نادي الاتحاد من قبل.

وأكدت التقارير أن نادي الرائد السعودي قد أبدى رغبته بالفعل في التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا في الميركاتو الصيفي القادم من صفوف النادي الأهلي.

وأوضحت أنه من المتوقع أن ينتقل كهربا إلى نادي الرائد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

وأشارت التقارير إلى أن مسؤولي نادي الرائد سوف يقدمون عرض للنادي الأهلي يقدر بنحو مليون و800 ألف دولار مقابل الحصول على كهربا على سبيل الإعارة.

ومن المنتظر أن يحسم المدرب مارسيل كولر ومسؤولي النادي الأهلي موقف كهربا من الرحيل عن الفريق بشكل نهائي.