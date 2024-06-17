شذى حسون تعيش قصة حب ورمانسية في هذا العمل

القاهرة - محمد ابراهيم -

روجت النجمة العراقية شذى حسون لأحدث أعمالها الغنائية الجديدة،والتي تحمل اسم "بيك تحلى" التي ستقوم بطرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"،

حيث شاركت "شذى "جمهورهاببرومو من الاغنية من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،حيث ظهرت شذى من خلال البروموبصورة رومانسية.

تعليقات الجمهور على برومو "بيك تحلى"



وفورا من مشاركة البرومو نال البرمو على استحسان عدد كبير من الجمهور،وكانت من بين ابرز التعليقات الف مبروك،بالتوفيق والنجاح الدائم،ناطرين الاغنية،وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال شذى حسون

والجدير بالذكر آخر أعمال شذى حسون أغنية بنادى عليك،والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.



وجاءت كلمات الاغنية على النحو التالي/بنادي عليك كلمات

ولا بيفرق وجودي معاك ولا بعدي

ولا يهمك تعيش عادي كده بعدي

مهنش عليك ولا حسيت ف يوم بيا

وصعب عليا اعيش الدنيا دي وحدي

بنادي عليك وبتكلم

وبتعذب وبتألم

ولما القاك اجي اسلم

واشيلك جوه في عينيا

ما انا عشقتك ولو قلبك

عمره ما حسني جنبك

في بعدي هبقى انا شيفاك

بقلبي وكل ما فيا



وبضحك برضه كالعادة

على نفسي وبتمادى

وحالة حب وسعادة

ومراية الحب دي عامية

حاولت كتير لكن حاسة

بقلب محسنيش لسه

خلاص ماجتش من قصة

عندي كرامتي بالدنيا