نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا عايد تامر حسني جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان تامر حسني على معايدة جمهوره من داخل الاستديو، لإعلان على وشك انتهاء أحدث أعماله الغنائية الجديدة، حيث شارك "تامر" جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" بنمسي على الحبايب من الاستديو عندى على أغلى الناس كل سنة وانتوا طيبين عيد سعيد على الجميع".



وأضاف:"خلاص هنطلع أوديو جديد حالا هينزل ان شاء الله أول ما يخلص تصويره".

تعليقات الجمهور على منشور تامر حسني



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، كل عام وانت والأسرة الكريمة بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال تامر حسني



والجدير بالذكر آخر أعمال تامر حسني فيلم "تاج" الذى عرض في موسم عيد الأضحى العام الماضى 2023، وشارك في بطولته دينا الشربينى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، إسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.